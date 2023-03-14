طارق صالح يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع خدمي هام بـ المخا

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - سبأ

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تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح، اليوم، الموقع المخصص لإقامة منشأة غازية في المخا بمحافظة تعز لتلبية احتياجات المديريات والمناطق المحررة بمحافظتي تعز و الحديدة من الغاز المُسال.

وخلال الزيارة، عاين العميد طارق صالح، ومعه محافظ محافظة الحديدة الدكتور حسن طاهر، ومدير عام مديرية المخا باسم الزريقي، الموقع المناسب الذي وفرته السلطة المحلية من أراضي الدولة في منطقة الزهاري شمال المخا، بناء على توجيهاته في فبراير الماضي، بإقامة هذا المشروع الخدمي المهم.

واستمع العميد طارق صالح من المختصين، إلى شرح عن مواصفات الموقع ومدى تطابقه مع المعايير والإجراءات المتبعة في إقامة مشاريع كهذه والتي تتطلب توفير قدر كبير من وسائل السلامة والأمان.

ووجّه العميد طارق صالح، مديرَ عام المخا بالتنسيق مع المدير العام التنفيذي للمؤسسة اليمنية للغاز المهندس محسن بن مهيط، بوضع حجر الأساس وبدء التنفيذ.