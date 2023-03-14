أمريكا تكشف عن موقفها من الهجمات الحوثية المستقبيلة على السعودية والإمارات - بيان

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أكدت الولايات المتحدة استمرار دعمها للسعودية والإمارات في مواجهة الهجمات التي تتعرضان لها من إيران وجماعة الحوثي في اليمن.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن واشنطن بذلت جهودا لوقف الحرب في اليمن، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتتوقف طهران عن دورها السلبي في المنطقة.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن بلاده ليست في موقف يسمح لها بالتوسط بين السعودية وإيران، لافتا إلى أن وجود دول أخرى تعمل على وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط لا يعني أمراً يعاكس مصالح واشنطن.

وبيّن أن بلاده كانت على اتصال مكثف مع السعودية خلال محادثاتها مع الإيرانيين، معتبرا أن الاتفاق السعودي - الإيراني شيء إيجابي يدعم هدف أمريكا بوقف التصعيد في المنطقة.

وكانت طهران قد وعدت، على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، الأمين العام للأمم المتحدة باستضافة محادثات لإنهاء الأزمة في اليمن.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن الأجواء الإيجابية للعلاقات بين بلادها والسعودية ستكون سببا لحل الأزمة في اليمن.