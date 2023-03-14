اصطدام طائرة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود والبنتاغون يكشف التفاصيل

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، اصطدام طائرة روسية بمسيرة أمريكية من طراز “إم كيو-9 ريبر” فوق البحر الأسود.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول في البنتاغون إن “التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة”.

وأضاف المسؤول: “المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود”.

وأردف: “حادثة التصادم أدت إلى فقدان المسيرة الأمريكية”.

إلى ذلك، أعلنت القيادة الأوروبية في القوات الأمريكية، الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين من طراز Su-27 قامتا بـ”اعتراض غير آمن وغير احترافي لمسيرة أمريكية من طراز MQ9 كانت تقوم بمهمة استطلاع روتينية فوق البحر الأسود”.

وأشار بيان القيادة إلى أن مقاتلة روسية اصطدمت بالمسيرة الأمريكية، مما اضطر القوات الأمريكية إلى إسقاط المسيرة في المياه الدولية.

وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية كانت “تنثر الوقود أمام المسيرة قبل الحادث بطريقة غير مهنية و غير آمنة، وإلى أن هذا الحادث يشكل نمطاً للإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الطيارون الروس فوق الأجواء الدولية، بما في ذلك فوق البحر الأسود”.

وأكد أن هذه الأعمال العدوانية خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير وتصعيد غير مقصود.