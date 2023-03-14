اصطدام طائرة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود والبنتاغون يكشف التفاصيل جلسة لمجلس الأمن لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن الرئاسي يضع شرطاً أساسياً لتبادل الأسرى مع المليشيات وزير الخارجية يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الملك سلمان ومجلس الوزراء يطلعون على تفاصيل لقاء الامير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتفاصيل التقارب مع إيران تفاصيل لقاء وزير الدفاع مع فريق اللوجستي في اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة انهيار مخيف ومدمر يطال الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي مأرب: ندوة فكرية تدعو وزارة التربية لصياغة مناهج الوطنية والتاريخ لترسيخ الهوية الوطنية نقابة الصحفيين اليمنيين تحمل المبعوث الأممي مسؤولية معاناة الصحفبين وتستغرب تزامن المفاوضات مع جلسة سرية لمحاكمتهم بعد السعودية.. دولة جديدة تعلن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، اصطدام طائرة روسية بمسيرة أمريكية من طراز “إم كيو-9 ريبر” فوق البحر الأسود.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول في البنتاغون إن “التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة”.
وأضاف المسؤول: “المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود”.
وأردف: “حادثة التصادم أدت إلى فقدان المسيرة الأمريكية”.
إلى ذلك، أعلنت القيادة الأوروبية في القوات الأمريكية، الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين من طراز Su-27 قامتا بـ”اعتراض غير آمن وغير احترافي لمسيرة أمريكية من طراز MQ9 كانت تقوم بمهمة استطلاع روتينية فوق البحر الأسود”.
وأشار بيان القيادة إلى أن مقاتلة روسية اصطدمت بالمسيرة الأمريكية، مما اضطر القوات الأمريكية إلى إسقاط المسيرة في المياه الدولية.
وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية كانت “تنثر الوقود أمام المسيرة قبل الحادث بطريقة غير مهنية و غير آمنة، وإلى أن هذا الحادث يشكل نمطاً للإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الطيارون الروس فوق الأجواء الدولية، بما في ذلك فوق البحر الأسود”.
وأكد أن هذه الأعمال العدوانية خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير وتصعيد غير مقصود.