جلسة لمجلس الأمن لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن

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يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء.. اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية، وآخر الجهود الرامية إلى إرساء وقف رسمي لإطلاق النار تمهيداً لبدء عملية سياسية شاملة تقود إلى تسوية مستدامة للصراع تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبحسب تقرير للمجلس، فإن المجلس سيعقد الأربعاء 15 مارس 2023، جلسة إحاطة صباحية (بتوقيت نيويورك)، تليها مشاورات مغلقة، تتناول التحديثات الأخيرة بشأن جهود السلام والأوضاع العسكرية والإنسانية في اليمن.
وبحسب برنامج عمل المجلس، فإنه من المتوقع أن يستمع المجلس إلى إحاطات من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة عقوبات اليمن (لجنة 2140)، السفير فريد خوجة (مندوب ألبانيا)، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري.