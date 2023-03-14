الرئاسي يضع شرطاً أساسياً لتبادل الأسرى مع المليشيات

وقال العميد طارق صالح في تدوينة له، مساء اليوم، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، تزامنًا مع انعقاد مفاوضات جنيف: "مجلس القيادة ينظر لأسرى جميع الجبهات بمنظور إنساني خالص، ويتمسك بمبدأ الكل مقابل الكل".

أكد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي- تمسك مجلس القيادة والحكومة الشرعية بمبدأ تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، باعتباره ملفًا إنسانيًا.



وأضاف: "جميع الأسرى يمنيون، وجميعهم أسرى، وحق عائلاتهم أن يجتمع شملها بهم أيًّا كان انتماؤهم قبل الأَسْر، ومهما كان موقفهم بعد الإفراج".

وأرفق العميد طارق صالح، تغريدته بلوحة كبيرة على مدخل مدينة المخا من جهة تعز، تشمل صور القيادي في حزب الإصلاح الاستاذ محمد قحطان، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وفيصل رجب، ومحمد محمد عبدالله صالح، شقيق العميد طارق صالح، ونجله عفاش طارق.