تفاصيل لقاء وزير الدفاع مع فريق اللوجستي في اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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اجتمع وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق اللوجستي باللجنة العسكرية والأمنية المشتركة.

واطلع وزير الدفاع على ما قام به الفريق من خطط المعدة لتحقيق الأمن اللوجستي وتقديم الدعم والامداد اللازم لوحدات القوات المسلحة ومواقع رباطها وتمركزها، مشيدا بجهود الفريق المبذولة في هذا الجانب.

واكد وزير الدفاع ان الدعم اللوجستي هو الشريان الأساسي لصمود القوات المسلحة في مختلف الميادين وجبهات القتال بوجه خاص، مشددا على وجوب تأمين الدعم اللوجستي لمنتسبي المؤسسة العسكرية كاملا غير منقوص مع توفير كل اللوازم والاحتياجات التي تزيد ثبات وصلابة القوات المسلحة.

حضر اللقاء اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، واللواء علي الفضلي نائب رئيس هيئة الاسناد اللوجستي واللواء عبدالحكيم الشعيبي مدير مكتب وزير الدفاع، والعميد ناجي عباس نائب رئيس هيئة العمليات، والعميد عبد الله السقلدي مدير دائرة الامداد والتموين.