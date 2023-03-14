انهيار مخيف ومدمر يطال الليرة اللبنانية أمام الدولار  الأمريكي

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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تدهورت قيمة العملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء ،إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعرها مائة ألف في مقابل دولار واحد في السوق الموازية، على ما ذكرت مكاتب صيرفة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة. وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت المصارف إضرابا مفتوحا.

وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً. ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل بستّ مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية حيث يتم التداول بالعملة اللبنانية الثلاثاء بمائة ألف ليرة في مقابل الدولار، بحسب مكاتب صيرفة. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.