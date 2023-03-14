مأرب: ندوة فكرية تدعو وزارة التربية لصياغة مناهج الوطنية والتاريخ لترسيخ الهوية الوطنية

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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دعا عدد من الأكاديميين والتربويين وزارة التربية والتعليم الى مراجعة المناهج الدراسية، وتنقيتها من بعض الأفكار السلالية الطائفية.

وشددوا في ندوة فكرية ثقافية نظمتها مؤسسة القلم للفكر والثقافة اليوم الثلاثاء بمدينة مأرب حول تجريف الحوثي للمناهج الدراسية، "على ضرورة تشكيل الوزارة فرق تربوية لصياغة منهجي التربية

الوطنية والتاريخ بما يحقق تجذير الهوية الإسلامية وترسيخ الهوية الوطنية".

كما دعوا وزارة الأوقاف والإرشاد الى صياغة دليل خطاب وطني جامع يحافظ على الهوية الوطنية، وعلى النسيج الإجتماعي للمجتمع. وفي الندوة استعرض مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة - عبدالحليم الهجري "بعض من نماذج تحريفات المليشيا الحوثية للمناهج الدراسية للصفوف الأساسية.

وأوضح " أن المليشيا تروج في المناهج الدراسية للأسلحة التي تستخدمها كنوع من التعبئة العنيفة لدى عقول الناشئة". وأضاف الهجري " كما تضمنت دروس المناهج الدراسية للمليشيا تجنيدهم للأطفال ودعوتهم للسير على طريق السلاليين"، مشيراً الى تكريسهم الأفكار الطائفية من خلال الدروس التي تحث الطلاب على اتباع ما تزعمه المليشيا" اعلام الهدى".

وأكد مدير تربية أمانة العاصمة، "أن المليشيا بدأت حاليا بتغيير مناهج الثانوية بعد تحريفها مناهج الصفوف الأساسية".

من جهته اعتبر مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة - فهمي الزبيري" تجريف وتغيير المليشيا للمناهج الدراسية بأفكار طائفية تخدم مشروعها الإيراني، خطراً على المجتمع وتمزيقاً لنسيجه الاجتماعي". ودعا الحكومة الشرعية الى تفعيل القناة التعليمية وبث برامج توعوية من شأنها تحصين الطلاب من خطر المشروع الطائفي الحوثي. فيما أكد الدكتور حسين الموساي امين عام مؤسسة القلم، ان الحرب الفكرية والعلمية مع المليشيا الحوثية ستستمر طويلاً، وليس للشعب من خيار إلا الأخذ بكل الإمكانات لمواجهة الخطر الحوثي دون استسلام". ودعا التربويون والاعلاميون الى تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم بتوعية المجتمع بخطورة الفكر الحوثي.

وفي الندوة التي تناولت ثلاثة محاور، دعا التربوي محمد الردوه في محوره: " كيفية مواجهة تجريف الحوثي"، الى طباعة منهج وطني محدث ومواكب لظروف المرحلة الراهنة يتم تعميمه في المناطق المحررة. كما دعا لاعتماد منصات للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد لاستهداف الطلاب القاطنين تحت سيطرة مليشيا الحوثي.