بعد السعودية.. دولة جديدة تعلن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مقتل جنود من ''دفاع شبوة'' في هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية ما حقيقة توقف الرحلات الجوية من والى مطار صنعاء؟ بيان الأحزاب اليمنية بشأن الاتفاق السعودي الإيراني وزير الخارجية يصل نواكشوط في زيارة رسمية اللواء الرابع إحتياط في مريس يعلن تدشين العام التدريبي الجديد وتخريج دفعة جديدة من المقاتلين 5 لاعبين عرب.. كاف يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا تفاصيل صدمة رباعية لليفربول قبل مواجهة ريال مدريد بعد 63 عامًا.. وثائق تكشف هزيمة أميركية سرية أمام الصين المليشيات الحوثية تغلق أكبر مصنعاً لتعبئة المياه المعدنية في صنعاء بدافع الابتزاز
قالت وزارة الخارجية في جزر المالديف، في بيان الاثنين، إن الحكومة قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن حكومة جزر المالديف ترحب بالإعلان الثلاثي المشترك للسعودية وإيران والصين عن التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.
وأضافت الوزارة: "في ضوء هذه التطورات الإيجابية والمشجعة ، قررت حكومة جزر المالديف استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية".
ومن المعروف، أن جزر المالديف قطعت العلاقات السياسية مع إيران في 17 مايو 2016 في عهد الرئيس السابق عبد الله يمين عبد القيوم.
في وقت سابق، أعلنت إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية بمبادرة صينية وإعادة فتح السفارتين في البلدين، في غضون شهرين.