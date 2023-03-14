بعد السعودية.. دولة جديدة تعلن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مقتل جنود من ''دفاع شبوة'' في هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية ما حقيقة توقف الرحلات الجوية من والى مطار صنعاء؟ بيان الأحزاب اليمنية بشأن الاتفاق السعودي الإيراني وزير الخارجية يصل نواكشوط في زيارة رسمية اللواء الرابع إحتياط في مريس يعلن تدشين العام التدريبي الجديد وتخريج دفعة جديدة من المقاتلين 5 لاعبين عرب.. كاف يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا تفاصيل صدمة رباعية لليفربول قبل مواجهة ريال مدريد بعد 63 عامًا.. وثائق تكشف هزيمة أميركية سرية أمام الصين المليشيات الحوثية تغلق أكبر مصنعاً لتعبئة المياه المعدنية في صنعاء بدافع الابتزاز
قتل 3 جنود من قوات دفاع شبوة، المدعومة من الامارات، اليوم الثلاثاء. إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة عسكرية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
وقالت مصادر محلية واعلامية إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على نقطة تابعة لقوات دفاع شبوة في منطقة الصفراء شرق مديرية عسيلان، ما أسفر عن مقتل 3 جنود، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.
وأضافت أن الهجوم نفذ بأسلحة متوسطة وخفيفة وأعقبه اشتباك محدود بين الجانبين.
ومنذ شهر أغسطس العام الماضي، تسيطر تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم من التحالف، على شبوة بعد مواجهات مع القوات الحكومية التي تعرضت مواقعها لقصف الطائرات الإماراتية المسيّرة.