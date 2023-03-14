مقتل جنود من ''دفاع شبوة'' في هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قتل 3 جنود من قوات دفاع شبوة، المدعومة من الامارات، اليوم الثلاثاء. إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة عسكرية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية واعلامية إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على نقطة تابعة لقوات دفاع شبوة في منطقة الصفراء شرق مديرية عسيلان، ما أسفر عن مقتل 3 جنود، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

وأضافت أن الهجوم نفذ بأسلحة متوسطة وخفيفة وأعقبه اشتباك محدود بين الجانبين.

ومنذ شهر أغسطس العام الماضي، تسيطر تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم من التحالف، على شبوة بعد مواجهات مع القوات الحكومية التي تعرضت مواقعها لقصف الطائرات الإماراتية المسيّرة.