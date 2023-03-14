ما حقيقة توقف الرحلات الجوية من والى مطار صنعاء؟

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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نشرت طيران اليمنية على صفحتها الرسمية في فيسبوك،امس الاثنين، تصريحا لمسئول في الشركة ردا على ما وصفتها ''مزاعم عرقلتها لرحلات الهند ومصر''.

وقال نائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدره، أن الاخبار المتداولة في المواقع الإخبارية والالكترونية والصحف بخصوص رفض الخطوط الجوية اليمنية تشغيل رحلات إلى مطار صنعاء ،غير دقيقة نهائيا،مرجعاً ذلك ان اليمنية ليست لها علاقه أبداً في عملية التصاريح.

وأوضح نائب المدير العام للشؤون التجارية لليمنية،في تصريح لوسائل الاعلام -اطلع عليه مأرب برس-، أن الجهة المخولة بمنح التصاريح مسنودة الى قيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية،مؤكداً استعداد الخطوط الجوية اليمنية التام والكامل لتشغيل رحلات جوية من وإلى صنعاء وأي منطقة في اليمن دون استثناء .

وأشار نائب المدير العام للشؤون التجارية، إلى أن الخطوط الجوية اليمنية شريك وناقل وطني لكافة اليمن من المهرة إلى صعدة وهي منذ الوهلة الأولى من الاحداث التي شهدتها البلاد أخذت على عاتقها النأي عن هذا الصراع وعدم إقحامها في الجوانب السياسية التي ليست له علاقة فيها، مذكراً بأن الخطوط الجوية اليمنية منذ بداية الحرب حتى الأن انتهجت هذا الخيار ومستمرة باذن الله تعالى في تقديم وتسخير خدماتها لخدمة الشعب اليمني.

وجدد نائب المدير العام للشؤون التجارية للخطوط الجوية اليمنية محسن حيدره، تأكيده ان قيادات الشركة ليست من صلاحياتها التصاريح وان الشركة ما زالت على مبادئها وتوجهاتها تحت قيادة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد، في تغليب المصلحة العامة للبلد، مطالباً من الجميع سواء مواقع إلكترونية ووسائل اخبارية ونشطاء واقلام قبل بث الاخبار وتدوالها كسبق صحفي، التدقيق في صحتها واخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة والمكتب الإعلامي للشركة جاهز لإستقبال الاستفسارات والاجابة حول اي توضيحات واسئلة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بعض المواقع الإخبارية اخبارا مفادها ان الخطوط الجوية اليمنية، اعلنت إيقاف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء وتؤكد احتفاظها بخيارات أخرى اذا لم يرفع الحوثيون يدهم عن حسابات الشركة، وذلك ردا على قرار الحوثيين بتجميد أرصدة الشركة في البنوك التجارية العاملة بالعاصمة صنعاء.

وكانت المليشيا الحوثية قد اتهمت، الأسبوع الماضي، الخطوط اليمنية بإلغاء رحلات جوية سبق الموافقة على تسييرها من مطار صنعاء إلى القاهرة والهند، في حين نفت الشركة الاتهامات، مؤكدة أن التصاريح تصدر من الجهة المخولة بذلك، وهي التحالف والحكومة.

ورغم انتهاء الهدنة، لا تزال الرحلات الجوية بين مطار صنعاء والأردن مستمرة، وسط تنصل الحوثيين من التزامات الاتفاق المتعلقة بفتح طرق تعز، وتخصيص عائدات الحديدة لصرف مرتبات الموظفين.

في ذات السياق قالت الحكومة اليمنية إن إقدام مليشيا الحوثي على تجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك الواقعة في مناطق سيطرتها يهدد بتوقف الرحلات في مطار صنعاء.

وأوضح وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن تجميد حسابات الشركة يهدد أيضا بوقف صرف أجور الموظفين ونفقات التشغيل، وتعطل الخدمات التي تقدِّمها الشركة للمواطنين كافة دون تمييز.

وأشار إلى أن الممارسات تؤكد إصرار الحوثيين على المضي في نهج التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لرفع القيود عن حسابات الشركة، وعدم إقحامها في الصراع السياسي.