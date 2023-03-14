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وزير الخارجية يصل نواكشوط  في زيارة رسمية

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- مأرب
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يشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، في اجتماعات الدورة الـ ٤٩ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من ١٦ وحتى ١٧ مارس الجاري.

كما سيبحث وزير الخارجية خلال الزيارة، مع المسؤوليين الموريتانيين، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في اليمن والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين وتنسيق المواقف ازائها.

ووصل الوزير بن مبارك، الى العاصمة الموريتانية نواكشوط، وكان في استقباله لدى وصوله مدير التشريفات بوزارة الخارجية الموريتانية السفير محمد اعل محمود ، وسفير بلادنا لدى موريتانيا السفير سالم صالح العرادة واعضاء السفارة اليمنية في نواكشوط وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الموريتانية. 

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