اللواء الرابع إحتياط في مريس يعلن تدشين العام التدريبي الجديد وتخريج دفعة جديدة من المقاتلين

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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دشّن اللواء الرابع إحتياط، في محافظة الضالع ..مريس ، اليوم الإثنين ، المرحلة الأولى من العام التدريبي 2023م.

واستعرض المقاتلون مهاراتهم من خلال تنفيذ تمرين تكتيكي قتالي، في الإقتحامات والتسلل والضربات الخاطفة للعدو وعرض عسكري رمزي من قوات اللواء، وبعض مهارات الرياضية.

وأشاد قائد اللواء العميد فضل عبدالرب بالمهارات التي يمتلكها مقاتلو اللواء، مؤكدا أن العام التدريبي 2023م سيكون عام النصر.

و أكد قائد اللواء الرابع احتياط جاهزية قوات اللواء واستعدادها للقيام بواجبها الوطني وتحرير ما تبقى من المحافظات اليمنية والزحف نحو العاصمة صنعاء لتطهيرها من المليشيات الحوثية .

وحضر التدشين قائد اللواء العميد فضل عبدرب و قائد العمليات… .

وركن التدريب ..النقيب محمد السراتي و كبير المعلمين الملازم أول جلال النمري والعديد من الشخصاية العسكرية