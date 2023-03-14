وزير الخارجية يصل نواكشوط في زيارة رسمية اللواء الرابع إحتياط في مريس يعلن تدشين العام التدريبي الجديد وتخريج دفعة جديدة من المقاتلين 5 لاعبين عرب.. كاف يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا تفاصيل صدمة رباعية لليفربول قبل مواجهة ريال مدريد بعد 63 عامًا.. وثائق تكشف هزيمة أميركية سرية أمام الصين المليشيات الحوثية تغلق أكبر مصنعاً لتعبئة المياه المعدنية في صنعاء بدافع الابتزاز قرارات حوثية جديدة تهدد بمصادرة ودائع مليون يمني تصريحات خطيرة.. حكم يتهم رئيس ريال مدريد بحبسه في غرفة ابتلع ما في طريقه.. مشاهد غير مسبوقة لإعصار مرعب في هذه الدولة العربية للحفاظ على الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم بجسمك.. إليك أشهر 8 أطعمة
دشّن اللواء الرابع إحتياط، في محافظة الضالع ..مريس ، اليوم الإثنين ، المرحلة الأولى من العام التدريبي 2023م.
واستعرض المقاتلون مهاراتهم من خلال تنفيذ تمرين تكتيكي قتالي، في الإقتحامات والتسلل والضربات الخاطفة للعدو وعرض عسكري رمزي من قوات اللواء، وبعض مهارات الرياضية.
وأشاد قائد اللواء العميد فضل عبدالرب بالمهارات التي يمتلكها مقاتلو اللواء، مؤكدا أن العام التدريبي 2023م سيكون عام النصر.
و أكد قائد اللواء الرابع احتياط جاهزية قوات اللواء واستعدادها للقيام بواجبها الوطني وتحرير ما تبقى من المحافظات اليمنية والزحف نحو العاصمة صنعاء لتطهيرها من المليشيات الحوثية .
وحضر التدشين قائد اللواء العميد فضل عبدرب و قائد العمليات… .
وركن التدريب ..النقيب محمد السراتي و كبير المعلمين الملازم أول جلال النمري والعديد من الشخصاية العسكرية