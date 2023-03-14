5 لاعبين عرب.. كاف يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
وشهد التشكيل الذي نشره الكاف عبر صفحته على "تويتر"، وجود 5 لاعبين عرب، بواقع لاعبين من الرجاء المغربي ولاعب من مواطنه الوداد، ولاعب من الزمالك المصري وآخر من شبيبة القبائل الجزائري.
وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: رضا التكناوتي "الوداد المغربي" الدفاع:
كابومبي "سيمبا التنزاني" - أرسين زولا "الوداد المغربي" - محمد نهيري "الرجاء المغربي" - موسى بنزايد "شبيبة القبائل الجزائري" الوسط:
وليد صابر "الرجاء المغربي" - تشاما "سيمبا التنزاني" - أحمد سيد زيزو "الزمالك المصري" - ديفيد أباجنا "الهلال السوداني" - شالوليلي "صن داونز الجنوب إفريقي". الهجوم:
زواني "صن داونز الجنوب إفريقي