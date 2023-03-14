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تصريحات خطيرة.. حكم يتهم رئيس ريال مدريد بحبسه في غرفة

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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كشف الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حبسه في غرفة منفصلة داخل استاد سانتياغو برنابيو للضغط على قراراته.

وأوضح غونزاليس في مقابلة مع "كادينا سير" أنه بعد المباراة التي أدارها بين ريال مدريد وديبورتيفو دي لاكورونيا "6-1" في موسم 2010-2011، تم حبسه في غرفة منفصلة داخل مرافق سانتياغو برنابيو، وأن رئيس ريال مدريد طلب منه أن يصفر لفريق العاصمة الإسبانية مثلما يفعل مع برشلونة.

وذكرت التقارير الصحافية أن الحكم الإسباني السابق دخل في حرب مفتوحة مع قناة ريال مدريد الرسمية بعد تصريحاته، حيث بثت القناة تقريرا مدته 4 دقائق، استعرضت خلاله الأخطاء التي ارتكبها ضد ريال مدريد أثناء مسيرته، وقالت: هذا هو إيتورالدي غونزاليس، الحكم الذي خلق قناعه أخيرا، وهو الآن مكرس لمهاجمة ريال مدريد من قبل وسائل الإعلام

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