حزب الاصلاح بخرج عن صمته بخصوص إخفاء السياسي محمد قحطان ويعلن عن قائمة يطالب بالافراج عنهم من سجون المليشيا الحوثية سلطان البركاني: إيران دعمت الحوثيين في انقلابهم على الدولة وتسعى للسيطرة على مصادر الطاقة العالمية بعد الاتفاق السعودي الإيراني ..المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران في مهمة جديدة دعم قطري واسع للرياضة اليمنية بعد مباحثات قادها السفير اليمني بالدوحة مجلس القضاء الاعلى يتخذ عددا من القرارت فتح مظاريف المنشآت المتقدمة لتفويج حجاج اليمن برئاية ووزير الأوقاف بعد اتفاقها مع السعودية.. إيران تتودد دولة عربية صحيفة كويتية تكشف عن إتفاق بين ايران والسعودية بشأن اليمن والسيناريو الأمثل للبلدين لحل الأزمة اليمنية تصريحات ايرانية جديدة حول تأثير الاتفاق مع السعودية على ''حل الأزمة اليمنية'' والرياض توضح أمطار رعدية في 12 محافظة يمنية والأردصاد تحذر القاطنين هناك
أكد مصدر مسؤول بالتجمع اليمني للإصلاح أنه من غير المقبول لدى الحزب استمرار المليشيا الحوثية في اخفاء مصير السياسي البارز محمد قحطان، دون ضغوط كافية من الجهة المُيسرة كحق طبيعي.
وأضاف المصدر لـ "الإصلاح نت" ان الاصلاح حريص منذ البداية على انهاء معاناة كافة المختطفين، ولطالما قدم التنازلات والتسهيلات من اجل ذلك، وبالتالي فإن الاستاذ محمد قحطان هو واحد من هؤلاء الذي يجب الاسراع في انهاء معاناة اسرته باعتباره أقدم مختطف سياسي.
. وجدد المصدر التحية للأستاذ قحطان كرمز سياسي وطني وقامة سياسية ستظل حاضرة في وجدان كل يمني واصلاحي ورمزا للنضال والموقف في وجه الكهنوت وارهاب المليشيا، مشيرا ان على الوفد التفاوضي بذل الجهد الكافي في سبيل ذلك.
كما شدد المصدر على أهمية إطلاق كل الصحفيين المختطفين بدءً من المواطنين الذين اختطفتهم المليشيا من منازلهم واعمالهم، وكذلك المشمولين بالقرار الأممي والقيادات وفي مقدمتهم محمد قحطان ومحمود الصبيحي وناصر هادي وفيصل رجب وعفاش طارق ومحمد محمد صالح وغيرهم ممن تحتجز المليشيات حريتهم منذ الانقلاب على الدولة واختطافها.