حزب الاصلاح بخرج عن صمته بخصوص إخفاء السياسي محمد قحطان ويعلن عن قائمة يطالب بالافراج عنهم من سجون المليشيا الحوثية

الإثنين 13 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أكد مصدر مسؤول بالتجمع اليمني للإصلاح أنه من غير المقبول لدى الحزب استمرار المليشيا الحوثية في اخفاء مصير السياسي البارز محمد قحطان، دون ضغوط كافية من الجهة المُيسرة كحق طبيعي.

وأضاف المصدر لـ "الإصلاح نت" ان الاصلاح حريص منذ البداية على انهاء معاناة كافة المختطفين، ولطالما قدم التنازلات والتسهيلات من اجل ذلك، وبالتالي فإن الاستاذ محمد قحطان هو واحد من هؤلاء الذي يجب الاسراع في انهاء معاناة اسرته باعتباره أقدم مختطف سياسي.

. وجدد المصدر التحية للأستاذ قحطان كرمز سياسي وطني وقامة سياسية ستظل حاضرة في وجدان كل يمني واصلاحي ورمزا للنضال والموقف في وجه الكهنوت وارهاب المليشيا، مشيرا ان على الوفد التفاوضي بذل الجهد الكافي في سبيل ذلك.

كما شدد المصدر على أهمية إطلاق كل الصحفيين المختطفين بدءً من المواطنين الذين اختطفتهم المليشيا من منازلهم واعمالهم، وكذلك المشمولين بالقرار الأممي والقيادات وفي مقدمتهم محمد قحطان ومحمود الصبيحي وناصر هادي وفيصل رجب وعفاش طارق ومحمد محمد صالح وغيرهم ممن تحتجز المليشيات حريتهم منذ الانقلاب على الدولة واختطافها.