بعد الاتفاق السعودي الإيراني ..المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران في مهمة جديدة

الإثنين 13 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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بعد ايام من إعلان التقارب السعودي الإيراني بادر المبعوث الأممي إلى اليمن بالتحرك نحو إيران. ونقلت وسائل إعلام ايرانية أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وصل، إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث سلام مستدام في اليمن.

وقال مكتب المبعوث الأممي، اليوم الاثنين، إن “غروندبرغ التقى وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، وكبير مساعديه علي أصغر خاجي” في لقاءين منفصلين.

وأشار المكتب إلى أنه جرى مناقشة “التطورات في اليمن وأهمية الدعم الإقليمي لبدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل مستدام”.

وأضاف المكتب: وشدد المبعوث الأممي غروندبرغ في اجتماعاته بطهران على أن إنهاء النزاع في اليمن مسألة هامة من أجل تعزيز الأمن في المنطقة.

ويوم الجمعة اتفقت إيران والمملكة العربية السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية في صفقة توسطت فيها الصين، تنهي سبع سنوات من القطيعة ويتوقع أن يكون لهذ تأثير على اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق يوم الاثنين:” إن من المتوقع أن تنعكس الاجواء الإيجابية الجديدة الذي تشكلت في استئناف العلاقات الايرانية-السعودية نتائج إيجابية وجيدة في قضية اليمن.”

وتأتي زيارة غروندبرغ إلى طهران في ظل مشاورات تخوضها منذ أشهر لإعادة تمديد الهدنة التي انتهت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وقف إطلاق النار ما يزال مستمراً.

كما تأتي زيارة المبعوث الأممي الخاص باليمن إلى طهران في ظل استمرار مشاورات بين الحوثيين والحكومة اليمنية في جنيف للإفراج عن الأسرى والمعتقلين