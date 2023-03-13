دعم قطري واسع للرياضة اليمنية بعد مباحثات قادها السفير اليمني بالدوحة مجلس القضاء الاعلى يتخذ عددا من القرارت فتح مظاريف المنشآت المتقدمة لتفويج حجاج اليمن برئاية ووزير الأوقاف بعد اتفاقها مع السعودية.. إيران تتودد دولة عربية صحيفة كويتية تكشف عن إتفاق بين ايران والسعودية بشأن اليمن والسيناريو الأمثل للبلدين لحل الأزمة اليمنية تصريحات ايرانية جديدة حول تأثير الاتفاق مع السعودية على ''حل الأزمة اليمنية'' والرياض توضح أمطار رعدية في 12 محافظة يمنية والأردصاد تحذر القاطنين هناك معلومات حول وفاة قاض يمني عثر عليه ميتا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة ملف الأسرى والمختطفين.. الحوثيون يفاوضون في سويسرا ويعقدون المحاكمات بصنعاء ! للمقيمين بدول الخليج.. إليكم آلية التقديم لزيارة مكة والمدينة دون اشتراط مهنة محددة
أعلنت دولة قطر عن دعمها الدائم للشباب اليمني , وللرياضيين في مختلف الألعاب . مؤكدة انها ستعمل بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة اليمنية على دعم كافة الجهود التي تستهدف الارتقاء بالرياضة هناك".
جاء هذا الموقف القطري نتيجة المباحثات التي قادها سفير اليمن في الدوحة راجح بادي اليوم مع وزير الشباب والرياضة القطري صلاح العلي، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة. ونوه السفير بادي بالنجاحات القطرية في المجال الرياضي, والتي كان آخرها الاستضافة المتميزة لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢.
وعبر عن تقدير اليمن لدولة قطر حكومة وشعبا، على كل الجهود والدعم الذي قدمته وتقدمه للرياضة اليمنية في مختلف الألعاب.
من جانبه , أكد وزير الرياضة القطري دعمه لكافة المقترحات والأفكار التي تخدم الشباب والرياضيين اليمنيين في مختلف المجالات وترحيب بلاده بالمنتخبات والأندية الرياضية اليمنية, التي حققت نتائج لافتة خلال السنوات الأخيرة بالرغم من الظروف التي تعيشها اليمن.
وختم بالقول " نجدد دعمنا الدائم للشباب اليمني , وللرياضيين في مختلف الألعاب , وسنعمل بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة اليمنية على دعم كافة الجهود التي تستهدف الارتقاء بالرياضة هناك".