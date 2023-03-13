مجلس القضاء الاعلى يتخذ عددا من القرارت

الإثنين 13 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري صباح، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس.

وأطلع رئيس المجلس القاضي محسن يحي طالب أعضاء المجلس حول نتائج لقاءته بعدد من القادة المسؤلين وما تمخضت عنه تلك اللقاءات والتي سيكون لها الأثر الطيب على عمل السلطة القضائية وتحسين ادائها ووضع المعالجات الهادفه وكذا التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مع السلطة القضائية في مختلف المناطق المحررة.

واشاد المجلس بالانجاز الذي حققته المحكمة العليا للجمهورية خلال الستة الأشهر الماضية برئاسة القاضي الدكتور علي أحمد الاعوش ووجه بسرعة استكمال بقية دوائر المحكمة العليا واكد على ضرورة توفير متطلبات عملها .

ووافق المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تعيين القاضي محمد عوض بن علي الحاج رئسا لنيابة استئناف سيئون بمحافظة حضرموت والقاضي سيف غالب يحي الشبحي وكيلا لنيابة الحد بحافظة لحج والقاضي محمد قائد سالم حميدان عضوا بالنيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية بمحافظة مارب .

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من النائب العام بشأن ندب القاضي عبدالرب عمر أحمد الصانبي وكيلا لنيابة يهر الابتدائية بمحافظة لحج وكلف المجلس رؤساء المحاكم الابتدائية للنظر في قضايا الاحداث في المناطق التي لايوجد بها محاكم احداث في المناطق المحررة.

وناقش المجلس محضره السابق واقره واتخذ العديد من المقترحات الهادفه تطوير العمل القضائي في مختلف المناطق المحررة.