فتح مظاريف المنشآت المتقدمة لتفويج حجاج اليمن برئاية ووزير الأوقاف

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ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، عملية فتح مظاريف المنشآت المتقدمة لتفويج حجاج هذا العام ١٤٤٤هجرية، التي جرى الإعلان عنها نهاية الشهر الماضي في وسائل الإعلام الرسمية.
وجرى فتح المظاريف بحضور جميع أعضاء اللجنة وهم: الأستاذ عارف البركاني الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور محمد الحاج رئيس المكتب الفني بالوزارة، الأستاذة كفاية محمد قاسم سيف مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والأستاذ عبد الجبار المزلم مدير إدارة شؤون الحج بالقطاع، وتم إحالتها إلى لجنة تفريغ البيانات برئاسة الأستاذ محمد خالد محمد علي مدير عام النظم والمسار الالكتروني بقطاع الحج والعمرة، وذلك لاستكمال الإجراءات الفنية بشأنها.
وشدد معالي الوزير على أهمية مطابقة جميع المعايير والضوابط المنصوص عليها في ملف الشروط، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع محافظات الجمهورية، وإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد؛ كي تتمكن المنشآت من اللحاق بالدفعة الأولى المعلن عنها بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٣، والمنافسة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.