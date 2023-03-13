بعد اتفاقها مع السعودية.. إيران تتودد دولة عربية

الإثنين 13 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تطور العلاقات المصرية الإيرانية، بعد عودة العلاقات بين إيران والسعودية.

وأوضح في المؤتمر الصحافي الأسبوعي أن مصر دولة هامة في المنطقة و كلا البلدين يعتقدان بأهمية الآخر في المنطقة، والمنطقة بحاجة لدور البلدين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه جرى لقاء عابر وإيجابي بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس السيسي في عمان، موضحا أن هناك متابعة لاتحسين العلاقات ولكن العلاقات الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين و يجب أن نرى الموقف المصري بهذا الشأن.

وكان كنعاني قد لفت في تصريحات سابقة الشهر الجاري إلى أنه تم إجراء مفاوضات قنصلية بين البلدين وتم الاتفاق على استمرارها لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

هذا وقد أعلنت إيران والسعودية والصين يوم الجمعة الماضية، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية.

وجاء في نص الإعلان توصلت السعودية والإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الجمعة الماضية، أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأعربت عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومى العربى، وتطلعات شعوب المنطقة فى الرخاء والتنمية.