أمطار رعدية في 12 محافظة يمنية والأردصاد تحذر القاطنين هناك

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا خلال الساعات القامة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على محافظات (صعدة – عمران – صنعاء – المحويت – حجة – ذمار – ريمة – إب – البيضاء – الضالع، تعز ولحج) وتمتد الى أجزاء متفرقة من محافظات (الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت).
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها وأمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية.
وأشار إلى أحتمال رياح نشطة إلى شديدة السرعة غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي تعمل على إضطراب البحر وارتفاع الموج.
وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول حفاظا على سلامتهم.
ونبه سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الإنخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ونتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية.
كما نبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن من إضطراب البحر وإرتفاع الموج.