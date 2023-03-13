معلومات حول وفاة قاض يمني عثر عليه ميتا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة

الإثنين 13 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السفارة اليمنية في مصر انها عثرت على قاض يمني، ميتا في شقته بالعاصمة القاهرة، في ظروف غامضة .

القاضي فهيم عبدالله الحضرمي وهو عضو المحكمة العليا بالجمهورية واحد اشهر قضاة عدن عثر عليه ، فجر الأثنين، ميتاً في شقته عن عمر ناهز 61 عامًا.

ووفق تقارير اعلامية، فقد عثر على القاضي الحضرمي، متوفى، في شقته التي كان يقطنها في مصر، عقب قدوم طاقم من السفارة اليمنية في القاهرة لمعاينة الأمر.

وأضافت المصادر في السفارة أنها تلقت بلاغا من اسرة القاضي يفيد بعدم رده على اتصالاتهم.

وأشارت الى ان السفارة اجرت اتصالاتها وتوجه عدد من موظفيها الى شقة القاضي فهيم بعد احضار نسخة من مفتاح الشقة. وبفتح الشقة عٌثر على القاضي فهيم ميتا داخل الشقة.

وقبل وفاته كان القاضي الحضرمي قد تداوى بـ(الحجامة).

وأكدت السفارة انها تتابع من الجانب المصري ملابسات القضية وأنها تجري عملية معاينة جثة القاضي من قبل الطب الشرعي.

إلى ذلك قال الكاتب الصحفي والمدير السابق لصحيفة 14 أكتوبر عبدالرحمن أنيس، إن تطبيق واتس أب الخاص بالقاضي الحضرمي "حذف بشكل نهائي من على هاتفه، ما أدى إلى مغادرته كل الجروبات التي كان مشتركًا بها"، وذلك في تغريدة له على تويتر نشرها بعد وقت قصير على نشره خبر وفاة القاضي.

وتساءل الصحفي أنيس: "بيد من جواله؟، ومن الذي قام بحذف واتسابه قبل ان يوارى جثمانه الثرى؟".

وكان القاضي الحضرمي قد اشتكى في مقابلة مع صحيفة محلية في عدن أجريت معه منتصف عام 2020 من تهديدات يتلقاها القضاة، تمنعهم من ممارسة عملهم بشكل طبيعي. وتساءل في المقابلة ذاتها: "كيف للقاضي أن يحكم وهو مهدد بالانتقام؟".

والحضرمي هو عضو المحكمة العليا حالياً، وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، ورئيس محكمة استئناف عدن قبل ذلك.