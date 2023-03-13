ملف الأسرى والمختطفين.. الحوثيون يفاوضون في سويسرا ويعقدون المحاكمات بصنعاء !

الإثنين 13 مارس - آذار 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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عقدت سلطات الحوثي بالعاصمة صنعاء، يوم الأحد ، جلسة محاكمة جديدة للصحفيين المختطفين في سجونها منذ ثمان سنوات.

وقال فريق الدفاع عن الصحفيين المختطفين إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء عقدت جلسة محاكمة جديدة بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق.

وأضاف الفريق إن الجزائية المتخصصة قررت عقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء القادم للصحفيين المختطفين (عبدالخالق عمران, توفيق المنصوري, حارث حميد, أكرم الوليدي).

وأصدرت المحكمة نفسها ، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ، حكماً بالإعدام على أربعة صحفيين في أبريل / نيسان 2020 ، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة اليمنية.

وتزامنت جلسة محاكمة الصحفيين المختطفين مع انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية في جنيف بشأن ملف الأسرى والمختطفين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية تعنت وعرقلة الجماعة للحلول المطروحة لملف الأسرى والمختطفين وتكشف حقيقة نوايا الجماعة الخفية في استخدام الملف ورقة للمزايدة والابتزاز والتنصل من تنفيذ مخرجات جولة المشاورات الجديدة المعنقدة في جنيف.

وامس قال مسؤول حكومي ان مشاورات ‎سويسرا شهدت حتى الآن تبادل كشوفات 100 أسير يتبعون الحكومة، و100 آخرين يتبعون لجماعة الحوثي، ويتم حاليا مراجعة الأسماء من الجانبين، وفق وكالة الأناضول‎.