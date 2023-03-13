للمقيمين بدول الخليج.. إليكم آلية التقديم لزيارة مكة والمدينة دون اشتراط مهنة محددة

الإثنين 13 مارس - آذار 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أن بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بتأشيرة زيارة إلكترونية للسعودية.

ونشر عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، تفاصيل عن تأشيرة أداء العمرة للمقيميين في دول الخليج ورابط التقديم، وكتب "أهلًا وسهلًا بهم جميعاً دون اشتراط مهنة محددة".

الآن أصبح بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة.

وبحسب منشور الربيعة فإن التأشيرة تشمل المقيمين أنفسهم وأقاربهم من الدرجة الأولى. كما أنها تضمن دخولا مفردا أو متعددا للمملكة، وتأدية مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وزيارة المواقع التاريخية والأنشطة السياحية، وزيارة كافة مدن المملكة.

كذلك بين الوزير السعودي أن الرسوم هي 300 ريال، بالإضافة إلى رسم التأمين الطبي، ويتم التقديم عبر منصة روح السعودية. أما المتطلبات فهي إقامة خليجية سارية لمدة 3 أشهر، وجواز سفر سار لمدة 6 أشهر. المسجد الحرام المسجد الحرام لا مهن محددة وكان وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قد أعلن عن إلغاء السعودية لاشتراط مهن محددة لمنح تأشيرة السياحة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير السياحة السعودي: نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطواتٍ واضحة وبسيطة؛ أصبح استخراج التأشيرة لزيارة السعودية أسهل، دون اشتراط مهن محددة".

وأطلقت السعودية العام الماضي تأشيرة سياحية للمقيمين في دول الخليج شملت أصحاب مهن محددة، حيث تسمح التأشيرة السياحية بالدخول للسعودية لأسباب سياحية مثل الفعاليات، وزيارة العائلة والأصدقاء، والأنشطة الترفيهية، وأداء فريضة العمرة (لا تشمل فريضة الحج) بالإضافة لعدم شمولها للرحلات بغرض الدراسة، وتبلغ قيمة رسوم التأشيرة 300 ريال، إضافة لقيمة التأمين الطبي