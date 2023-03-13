من منا لا يريد استخدام خرائط غوغل؟ إليك ميزات قد لا تعرفها

الإثنين 13 مارس - آذار 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أصبحت خرائط غوغل واسعة الانتشار ومفيدة للغاية منذ إطلاقها في عام 2005. إذ نستخدم التطبيق لتتبع اتجاهات السير عند القيادة أو أثناء التجول سيراً على الأقدام في أماكن لا نعرفها جيداً.

كما يستخدمه الكثير منا عند التخطيط للرحلات للتعرف على المعالم البارزة في المنطقة التي نرغب في زيارتها. لكن خرائط غوغل تضم الكثير من الميزات الأخرى التي قد تكون غير معروفة بالنسبة للكثيرين، مثل: إنشاء خرائط مخصصة لمسار رحلة ومشاركتها مع الآخرين، واستخدام الخرائط بدون اتصال بالإنترنت، وغيرها الكثير، وفق "البوابة العربية للأخبار التقنية".

فيما يلي 5 من أبرز هذه الميزات:

1- ميزة حفظ مكان وقوف السيارة بعد أن تركن سيارتك، افتح خرائط غوغل في هاتفك، وانقر فوق النقطة الزرقاء التي تحدد موقعك الحالي لفتح قائمة من الخيارات.

من بين تلك الخيارات ستجد خيار "حفظ مكان وقوف السيارة" Save parking انقر فوقه، وسيحفظ التطبيق مكان وقوف سيارتك.

وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في العثور على سيارتك في وقت لاحق، يمكنك فتح خرائط غوغل ، والنقر فوق شريط البحث ثم النقر فوق خيار "الموقع المحفوظ" saved location للحصول على اتجاهات للوصول إلى موقع سيارتك.

وإذا كنت قادرا على العودة إلى سيارتك دون الحاجة إلى تتبع الاتجاهات في تطبيق خرائط غوغل، يمكنك حذف علامة الموقع المحفوظة هذه عن طريق النقر فوقها ثم اختر "المزيد من المعلومات" More info، وبعده انقر فوق زر "Clear" لحذفها.

2- إمكانية استخدام خرائط غوغل بدون إنترنت إذا كنت تخطط للذهاب في رحلة وقد تفقد الاتصال بالإنترنت، يمكنك تنزيل خريطة للموقع الذي ترغب في الذهاب إليه وحفظها في تطبيق خرائط غوغل لتتمكن من الاستعانة بها لمعرفة اتجاهات الطرق بدون اتصال بالإنترنت.

ولتنزيل الخرائط وحفظها في التطبيق اتبع الخطوات التالية: - افتح تطبيق خرائط غوغل في هاتف أندرويد أو آيفون. - انقر فوق صورة حسابك الظاهرة في الزاوية اليمنى العلوية.

- انقر فوق خيار "Offline maps"، سيظهر لك أي خرائط نزلتها سابقاً، وستلاحظ وجود خيار "اختر خريطة خاصة بك" Select Your Own Map، انقر فوق هذا الخيار، وحدد الخريطة التي ترغب في حفظها. - بعد الانتهاء من تحديد الخريطة، انقر فوق زر "تنزيل" Download وستُحفظ الخريطة في قسم "Offline maps" ويمكن استخدامها في أي وقت بدون إنترنت. (تعبيرية من آيستوك) (تعبيرية من آيستوك)

3- قياس المسافات بين المواقع إذا كنت ترغب في معرفة المسافة بين موقعين، يمكن لخرائط غوغل مساعدتك في ذلك، إذ يمكنك بسهولة قياس المسافة بين أي نقطتين في خريطة العالم. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: إذا كنت تستخدم حاسوب، افتح موقع خرائط غوغل ، ثم حدد الموقع الأول وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه.