الأحد 12 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد الاتفاق السعودي الإيراني الأخير الذي اعتبر أنه مهم في سبيل تهدئة منطقة الشرق الأوسط، أعلنت طهران اليوم الأحد، عن اتفاق بين أمريكا وإيران لكن “من نوع آخر”.



اتفاق بين أمريكا وإيران



وكشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن اتفاق بين طهران وواشنطن حول تبادل السجناء بين البلدين خلال فترة قريبة.



ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عبد اللهيان قوله: توصلنا إلى اتفاق في مسألة تبادل السجناء مع واشنطن خلال الأيام الماضية.



وأشار الوزير الإيراني إلى أنه “في حال سارت الأمور على ما يرام في الجانب الأمريكي، أعتقد أننا سنشهد تبادل الأسرى في فترة قصيرة”.



تفاصيل الاتفاق



وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن تبادل محتمل للأسرى.



وأضافت المصادر حينها أن كلا من قطر وبريطانيا تلعبان دور الوسيط في المحادثات التي قالت إنها أحرزت تقدماً، بحسب شبكة “إن بي سي” نيوز الأمريكية.



وحسب المعلومات التي وردت حينها فإن الجانبين الأمريكي والإيراني يبحثان صيغة نوقشت سابقاً عام 2021، وتشمل تبادلاً محتملاً للأسرى والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية.



وذكرت وسائل اعلام أن هناك أسماء لأمريكيين محتجزين في إيران تريد واشنطن مبادلتهم مع سجناء إيرانيين، أبرزهم سياماك نمازي، رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، وعماد شرقي، رجل أعمال إيراني أمريكي.