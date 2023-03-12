جرعة حوثية جديدة في أسعار الدجاج بصنعاء

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طالبت جمعية حماية المستهلك بصنعاء، مليشيا الحوثي، بإلغاء زيادة تصل إلى 30 % في أسعار الدجاج المحلي.
جاء ذلك في وثيقة أرسلتها الجمعية، إلى وزارة الزراعة والري في حكومة المليشيا غير المعترف بها، طالبتها بإلغاء الزيادة في أسعار الدجاج.
كما طالبت بإلزام المنتجين بإشهار الأسعار النهائية وما أسمته بتفعيل الرقابة على محلات بيع الدجاج مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
ويأتي ارتفاع أسعار الدجاج المحلي الحي في صنعاء في ظل ما يعانيه المستهلك من أوضاع معيشية صعبة وانخفاض القدرة الشرائية واستغلال حاجة المستهلك.