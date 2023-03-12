مسؤول يمني يكشف تطورات مشاورات جنيف بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي

الأحد 12 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 591

كشف مسؤول يمني، الأحد، عن تبادل الوفد الحكومي مع جماعة الحوثي كشوفات لـ 200 أسير لدى الجانبين، خلال المشاورات المنعقدة في سويسرا برعاية أممية.



ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول حكومي قوله، إن "مشاورات سويسرا شهدت حتى الآن تبادل كشوفات 100 أسير يتبعون الحكومة، و100 آخرين يتبعون لجماعة الحوثي".



وأضاف أنه "يتم حاليا مراجعة الأسماء من الجانبين"، دون مزيد من التفاصيل.



ويوم أمس انطلقت مشاورات في سويسرا، برعاية الأمم المتحدة، حول تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، حيث يقبع آلاف المختطفين ومئات الأسرى من الجانبيين خلف قضبان السجون منذ سنوات.