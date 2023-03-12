إجراءات حوثية جديدة تستهدف شركة الخطوط الجوية اليمنية - الشرعية تدين وتحذر من توقف الرحلات عبر مطار صنعاء

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي بأن هذا الاجراء يهدد بوقف صرف أجور الموظفين، ونفقات التشغيل، وتعطل الخدمات التي تقدمها الشركة لكافة المواطنين في مختلف المحافظات دون تمييز، وتوقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء.
وأشار الارياني إلى أن هذه الممارسات تؤكد إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على المضي في نهج التصعيد، وارباك اي خطوات لانفراج الازمة وتخفيف حدة الاوضاع الانسانية، ضاربة عرض الحائط بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واستعادة الهدنة، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين المتفاقمة منذ ثمانية اعوام جراء ظروف الحرب التي فجرها الانقلاب.
وقال الإرياني "المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها لليمن مطالبين باتخاذ موقف حازم ازاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية "الناقل الوطني في اليمن"، وعدم إقحام الشركة في الصراع السياسي".