«العليمي» يبلغ أمريكا موقفه من الأتفاق «السعودي الأيراني» وواشنطن تتعهد بمواصلة دعمها لـ «الرئاسي»

الأحد 12 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، خلال لقائه، اليوم، السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على احلال السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الاساسية.

وتطرق الدكتور عبدالله العليمي، الى مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية، وجهود مجلس القيادة الرئاسي في سبيل معالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية وتخفيف المعاناة الانسانية عن ابناء الشعب اليمني التي تسببت بها المليشيات الحوثية..مشيراً الى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة بحزمة من الإجراءات و القرارات لعمل إصلاحات اقتصادية تهدف لتعزيز الإيرادات و ترشيد النفقات .

واشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالدعم الامريكي المقدم لليمن في مختلف المجالات و اخرها تعهدها في مؤتمر المانحين بجنيف بالدعم الإنساني بمساعدات بقيمة 444 مليون دولار، و كذا دورهم في محاربة التهريب و وقف تدفق شحنات الأسلحة الإيرانية لليمن .مشيراً الى ان تلك الجهود والمواقف محل تقدير واحترام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني..متطلعاً الى مزيداً من تقديم الدعم والضغط على المليشيات الحوثية للجنوح للسلام وانهاء الحرب.

وفي رده على انعكاس الاتفاق السعودي الايراني على القضية اليمنية، اشار د.عبدالله العليمي بأنه يأمل ان يكون الاتفاق السعودي الايراني بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقدمة لوقف التدخلات الإيرانية السيئة في اليمن و دافعا لوقف الحرب و الوصول لاتفاق سلام دائم و شامل يرتكز على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستئناف العملية السياسية ، مؤكدا على ثقة مجلس القيادة الرئاسي و الشعب اليمني بمواقف المملكة العربية السعودية التي لن تكون الا في صالح اليمن و شعبه الكريم في مختلف المراحل وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

من جانبه، جدد السفير الامريكي وقوف بلاده الى جانب امن واستقرار ووحدة اليمن، ودعمها لجهود التوصل الى تسوية سياسية واحلال السلام..مشيداً بجهود مجلس القيادة الرئاسي الملموسة لاحلال السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية عن ابناء الشعب اليمني.