موعد إعلان الهدنة الجديدة والمقابل الذي تريده جماعة الحوثي للإفراج عن ''الصبيحي ومنصور ورجب''

الأحد 12 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقعت مصادر سياسية إعلان اتفاق الهدنة الجديدة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، خلال شهر رمضان المقبل، وتحديدًا في ذات الموعد التي أعلن فيه عن الهدنة السابقة.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن المصادر قولها، إن ثمة مؤشرات تؤكد ترجيح نجاح المفاوضات الأخيرة لتبادل الأسرى، وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى الأخيرة خلال رمضان كدليل إضافي نحو «بناء الثقة» يسبق إعلان اتفاق الهدنة.

وسيشمل الاتفاق إطلاق الحوثيين 823 أسيرا من بينهم 16سعوديا و3 سودانيين بالإضافة إلى ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقا اللواء فيصل رجب مقابل إفراج الحكومة المعترف بها والجانب السعودي عن 1400 أسير، بحسب مصادر إعلامية.

ومن المحتمل أن يكون اتفاق الهدنة الجديد لمدة عام في حال اتفق الطرفان على وثيقة «الخطوط العريضة للتسوية السياسية» التي صارت ضمن أجندة مشاورات مسقط، وذلك عقب الاتفاق على الملف الإنساني، وارتباط ذلك كله بنجاح الجولة السابعة من مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف، حسب مصدر سياسي للصحيفة اللندنية.

وانطلقت امس السبت مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين بين وفدي الحكومة اليمنية، وميليشيا الحوثي في جنيف بسويسرا.

وعبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أمله في استعداد أطراف النزاع في البلاد للانخراط مناقشات جدية للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين.

وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان أن غروندبرغ حث خلال اجتماع للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الأطراف اليمنية على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف: "مع اقتراب شهر رمضان، أحث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضًا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها."