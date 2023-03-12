طهران تكشف توقعها لما سيحدث في اليمن بعد الاتفاق السعودي الإيراني

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قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن استئناف علاقات طهران والرياض يمكن أن يسرع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن
وذكرت بان استئناف العلاقات طهران سيعجل بإطلاق حوار يمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة.
وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لمجلة نيوزويك الأمريكية، إن العلاقة بين طهران والرياض مهمة على ثلاثة مستويات ثنائية وإقليمية ودولية.
ويوم الجمعة أعلنت السعودية وإيران، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنه إثر محادثات، "تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".