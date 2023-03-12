تفاصيل اعتماد 3 تعديلات جديدة على العلم السعودي

الأحد 12 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الدليل الإرشادي لاستخدام علم المملكة العربية السعودية التنسيق الرسمي للعلم السعودي، شمل تعديلات جديدة تم اعتمادها مؤخرا.

ووفقا للدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة الثقافة ونشره الحساب الرسمي لمناسبة "يوم العَلم" على صفحته الرسمية في منصة "تويتر" وكذلك موقعه الإلكتروني، 3 تعديلات جديدة في العلم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتمثلت في إضافة الهمزات لعبارة التوحيد (الشهادتين)، وإضافة تشكيلات زخرفية، وكذلك اعتماد تعديل طفيف في قبضة السيف المسلول أسفل عبارة التوحيد.

ويحتفي السعوديون يوم 11 مارس من كل عام، بمناسبة "يوم العلم" بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بأن يكون هذا التاريخ يوما خاصا بالعلم باسم "يوم العلم"، حيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937، هو اليوم الذي أقر فيه الملك الراحل عبد العزيز، العلم بشكله الحالي