جورج قرداحي يعلق لأول مرة على الاتفاق السعودي الإيراني

الأحد 12 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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علق وزير الإعلام اللبناني السابق، الإعلامي جورج قرداحي، على الاتفاق السعودي الإيراني باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكتب قرداحي الذي استقال من منصبه بعد تصريحات هاجم فيها الحرب في اليمن، والتي تقودها السعودية، بعد أن تسببت تصريحاته بتوتر بين الرياض وبيروت: "أطيب التحيات لكلٍ من دولتي إيران والسعودية، وألف مبروك اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني".

وتابع: "بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكرًا".

وسحبت عدة دول خليجية سفراءها من لبنان بعد تداول فيديو لقرداحي من لقاء تلفزيوني، هاجم فيه الحرب على اليمن.

الجمعة، أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الإيرانية الرسمية، أنه على أثر محادثات، "تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق، يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

وانقطعت العلاقات بين البلدين عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

وأوردت وكالة إرنا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أجرى محادثات مكثفة مع نظيره السعودي في الصين؛ "من أجل حل المشكلات بين طهران والرياض بشكل نهائي