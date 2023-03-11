مليشيات الحوثي تعترف بمصرع 13 ضابطا من عناصرها في مواجهات مع قوات الشرعية

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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شيّعت جماعة الحوثي الارهابية 13 من جنودها يحملون رتب ضباط قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة إن الجماعة شيعت، اليوم السبت، في صنعاء ومديرية كحلان حجة، جثامين 13 من مقاتليهم دفعة واحدة، جلهم ضباط، يرجح أنهم سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

ولم تذكر الجماعة مكان وزمان، مقتل هذه الحصيلة التي تعترف بها الجماعة منذ مطلع العام 2023، الذي شهد حتى الآن سقوط 128 من مقاتليها.