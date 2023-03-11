بعد جهود عُمانية وعراقية.. ما دلالات نجاح وساطة الصين بين الرياض وطهران؟ مليشيات الحوثي تعترف بمصرع 13 ضابطا من عناصرها في مواجهات مع قوات الشرعية مجلة أمريكية: اقتصادات 4 دول عربية أصبحت قنبلة موقوتة الحكومة تدين اختطاف مليشيا الحوثي لرجل الأعمال «الحثيلي» الفريق بن عزيز: مليشيات الحوثي الإرهابية لن تنصاع للسلام ما لم تنكسر عسكريا وقواتنا في أتم الجاهزية وجهوا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: صحفيو اليمن يناشدون بالافراج عن زملائهم المختطفين في سجون المليشيا الحوثية إمرأتان بمحافظة عدن يقمن بعملية نصب على أحد المواطنين بمبلغ 28 مليون ريال. بعد ان انتزعت المرتبة الاولى عربيا: وزارة الاوقاف تكرم الحافظة منار بمليون ريال وعمرة لها ولوالديها الإمارات ومصر تعلنان رسميا موقفهما من الإتفاق السعودي الإيراني انطلاق المفاوضات اليمنية لتبادل الأسرى والمختطفين في جنيف والمبعوث الأممي يصدر بيان
شيّعت جماعة الحوثي الارهابية 13 من جنودها يحملون رتب ضباط قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية.
وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة إن الجماعة شيعت، اليوم السبت، في صنعاء ومديرية كحلان حجة، جثامين 13 من مقاتليهم دفعة واحدة، جلهم ضباط، يرجح أنهم سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.
ولم تذكر الجماعة مكان وزمان، مقتل هذه الحصيلة التي تعترف بها الجماعة منذ مطلع العام 2023، الذي شهد حتى الآن سقوط 128 من مقاتليها.