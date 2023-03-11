مجلة أمريكية: اقتصادات 4 دول عربية أصبحت قنبلة موقوتة

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تحدث تقرير في وسائل إعلام أمريكية عن “قنبلة موقوتة” في اقتصادات دول عربية، هي المغرب والجزائر، ومصر والأردن، على إثر الأزمات التي تتعرض لها.





ونقلت مجلة فورجين بوليسي الأمريكية عن ستيفن هيرتوغ، أستاذ مشارك في السياسة المقارنة في كلية لندن للاقتصاد، قوله: إن “الاضطراب الاقتصادي أصبح سمة معظم أنحاء العالم العربي، ووصف اقتصادات أربع دول هي: الجزائر ومصر والأردن والمغرب، بـ”القنبلة الموقوتة”.



وحول السبب وراء التحليل الذي قدمه، قال هيرتوغ: إن الأنظمة العربية الحاكمة هي “أنظمة ثابتة تحمي نفسها من خلال مجموعات من المنتفعين بينما يبقى الآخرون في مواجهة المنافسة القاسية، بالتالي يتم تشجيع عدم المساواة وتقويض الديناميكية الاقتصادية والإنتاجية والنمو”.



مشاكل متجذرة



وأوضح الخبير أن قضية التنمية الاقتصادية في العالم العربي، ليست قضية انسحاب الدولة من الاقتصاد، أو تحريره من أي حكم مركزي؛ بل “بالوجود غير المتكافئ للدولة، المتمثل في حماية بعضهم وإهمال آخرين وتهميشهم”، على حد تعبيره.



ويرى ستيفن هيرتوغ، أنه “للوصول إلى عقد اجتماعي أكثر شمولاً ونموذج نمو جديد” ، تحتاج المنطقة إلى دعم المساواة، لتحقيق الأمان الاجتماعي العام بفرض “آليات دعم قد تكون أقل سخاءً ولكنها متاحة على نطاق أوسع، مما يحمي الاندماج الاجتماعي”.



واعتبر أن تدهور الاقتصادات في الدول العربية لم يبدأ اليوم، لكنه نتيجة لسياسات فاشلة وغير مدروسة بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية على حد تعبيره.