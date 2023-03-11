بعد جهود عُمانية وعراقية.. ما دلالات نجاح وساطة الصين بين الرياض وطهران؟ مليشيات الحوثي تعترف بمصرع 13 ضابطا من عناصرها في مواجهات مع قوات الشرعية مجلة أمريكية: اقتصادات 4 دول عربية أصبحت قنبلة موقوتة الحكومة تدين اختطاف مليشيا الحوثي لرجل الأعمال «الحثيلي» الفريق بن عزيز: مليشيات الحوثي الإرهابية لن تنصاع للسلام ما لم تنكسر عسكريا وقواتنا في أتم الجاهزية وجهوا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: صحفيو اليمن يناشدون بالافراج عن زملائهم المختطفين في سجون المليشيا الحوثية إمرأتان بمحافظة عدن يقمن بعملية نصب على أحد المواطنين بمبلغ 28 مليون ريال. بعد ان انتزعت المرتبة الاولى عربيا: وزارة الاوقاف تكرم الحافظة منار بمليون ريال وعمرة لها ولوالديها الإمارات ومصر تعلنان رسميا موقفهما من الإتفاق السعودي الإيراني انطلاق المفاوضات اليمنية لتبادل الأسرى والمختطفين في جنيف والمبعوث الأممي يصدر بيان
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي قامت باختطاف رجل الأعمال الحثيلي.
وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليمن يُدين ويستنكر بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي على اختطاف رجل الأعمال الشيخ عبدالله احمد الحثيلي المدير العام لمؤسسة الحثيلي للنقل وخدمات حقول النفط، من منزله وإخفاءه قسريًا لليوم الثالث على التوالي، في إطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال منذ الانقلاب.
وأكد أن هذه الجريمة التي تأتي في ظل استمرار حصار مليشيا الحوثي على مصنع شملان للمياه المعدنية، أكبر مصانع إنتاج للمياه في اليمن، ووقف خط الإنتاج، تؤكد مضي المليشيا في تنفيذ مخطط تجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الأموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.
وأضاف أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن مطالبين بموقف واضح لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص عبر التضييق والابتزاز المستمر للتجار والمستثمرين، والذي يهدد بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي ويفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.