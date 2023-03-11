الحكومة تدين اختطاف مليشيا الحوثي لرجل الأعمال «الحثيلي»

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي قامت باختطاف رجل الأعمال الحثيلي.



وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليمن يُدين ويستنكر بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي على اختطاف رجل الأعمال الشيخ عبدالله احمد الحثيلي المدير العام لمؤسسة الحثيلي للنقل وخدمات حقول النفط، من منزله وإخفاءه قسريًا لليوم الثالث على التوالي، في إطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال منذ الانقلاب.

وأكد أن هذه الجريمة التي تأتي في ظل استمرار حصار مليشيا الحوثي على مصنع شملان للمياه المعدنية، أكبر مصانع إنتاج للمياه في اليمن، ووقف خط الإنتاج، تؤكد مضي المليشيا في تنفيذ مخطط تجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الأموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.



وأضاف أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن مطالبين بموقف واضح لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص عبر التضييق والابتزاز المستمر للتجار والمستثمرين، والذي يهدد بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي ويفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.