الفريق بن عزيز: مليشيات الحوثي الإرهابية لن تنصاع للسلام ما لم تنكسر عسكريا وقواتنا في أتم الجاهزية وجهوا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: صحفيو اليمن يناشدون بالافراج عن زملائهم المختطفين في سجون المليشيا الحوثية إمرأتان بمحافظة عدن يقمن بعملية نصب على أحد المواطنين بمبلغ 28 مليون ريال. بعد ان انتزعت المرتبة الاولى عربيا: وزارة الاوقاف تكرم الحافظة منار بمليون ريال وعمرة لها ولوالديها الإمارات ومصر تعلنان رسميا موقفهما من الإتفاق السعودي الإيراني انطلاق المفاوضات اليمنية لتبادل الأسرى والمختطفين في جنيف والمبعوث الأممي يصدر بيان أسماء شركات النقل المعتمدة لتفويج المعتمرين اليمنيين للموسم الحالي مركز ''الفلك الدولي'' يكشف عن موعد أول ايام ''شهر رمضان'' عند غالبية الدول العربية والإسلامية كبير الدبلوماسيين الصينيين يعلق على الاتفاق ''التاريخي'' بين السعودية وإيران تفاصيل مروعة لـ"مذبحة قتل فيها 8 أفراد بـ 28 طلقة بسبب خلافات مع أبو زوجتة
أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، جاهزية القوات المسلحة واستعدادها للتعامل مع اي حماقات جديدة لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، مؤكداً يقين القوات المسلحة بتحقيق النصر.
وقال رئيس الأركان في لقاء مع قناة الشرق التلفزيونية: "إننا مع خيار السلام العادل، ونقف خلف قياداتنا السياسية بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة"، مؤكدا أن مشروع الحكومة هو مشروع الأمن والاستقرار والتنمية، "وسيكون مصير هذا المشروع النصر".
وأكد أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، لن ينصاع للسلام ما لم ينكسر عسكريا، ونحن على ثقة بالله وبجيشنا الذي سيكسره ويجعله يرضخ للسلام.
وأشار إلى أن الحرب مستمرة لأن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لا تريدها تتوقف، وحتى خلال الهدنة لم يتوقف التنظيم الحوثي الإرهابي عن مهاجمة قواتنا.
وقال إن تنظيم الحوثي الإرهابي لا يستطيع البقاء إلا في ظل الحروب المستمرة، كون عقيدتهم قائمة على العنف الدائم.
وأكد الفريق بن عزيز، انكسار هذا التنظيم الحوثي الإرهابي في جبهات مأرب، بعد أن قدم كل ما لديه في المعركة، مؤكداً أن الحوثي ليس لديه أي جديد يقدمه في الميدان.
وأشاد رئيس هيئة الأركان بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.