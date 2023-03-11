الفريق بن عزيز: مليشيات الحوثي الإرهابية لن تنصاع للسلام ما لم تنكسر عسكريا وقواتنا في أتم الجاهزية

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، جاهزية القوات المسلحة واستعدادها للتعامل مع اي حماقات جديدة لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، مؤكداً يقين القوات المسلحة بتحقيق النصر.

وقال رئيس الأركان في لقاء مع قناة الشرق التلفزيونية: "إننا مع خيار السلام العادل، ونقف خلف قياداتنا السياسية بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة"، مؤكدا أن مشروع الحكومة هو مشروع الأمن والاستقرار والتنمية، "وسيكون مصير هذا المشروع النصر".

وأكد أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، لن ينصاع للسلام ما لم ينكسر عسكريا، ونحن على ثقة بالله وبجيشنا الذي سيكسره ويجعله يرضخ للسلام.

وأشار إلى أن الحرب مستمرة لأن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لا تريدها تتوقف، وحتى خلال الهدنة لم يتوقف التنظيم الحوثي الإرهابي عن مهاجمة قواتنا.

وقال إن تنظيم الحوثي الإرهابي لا يستطيع البقاء إلا في ظل الحروب المستمرة، كون عقيدتهم قائمة على العنف الدائم.

وأكد الفريق بن عزيز، انكسار هذا التنظيم الحوثي الإرهابي في جبهات مأرب، بعد أن قدم كل ما لديه في المعركة، مؤكداً أن الحوثي ليس لديه أي جديد يقدمه في الميدان.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.