إمرأتان بمحافظة عدن يقمن بعملية نصب على أحد المواطنين بمبلغ 28 مليون ريال.

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نجحت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن في ضبط امرأتين بتهمة النصب والاحتيال على أحد المواطنين. وقال موقع الإعلام الأمني بان الشرطة تلقت بلاغا من المواطن (عصمت علي) يفيد بتعرضه للنصب من قبل المتهمات بالنصب (أ، ف، محمد- أ، ع، محمد).

وأفاد المواطن في بلاغه " تسليمه للجناة كمية من الذهب تقدر قيمته بنحو 28 مليون ريال.

وذكر المواطن في إفادته للشرطة قيام السيدتين ببيع الذهب والتصرف في المبلغ المالي لصالحهما الشخصي. واضاف موقع الإعلام الأمني بأنه تم إيداع المضبوطتين الحجز رهن القضية.