إمرأتان بمحافظة عدن يقمن بعملية نصب على أحد المواطنين بمبلغ 28 مليون ريال.

مجلس القضاء الاعلى يتخذ عددا من القرارت فتح مظاريف المنشآت المتقدمة لتفويج حجاج اليمن برئاية ووزير الأوقاف بعد اتفاقها مع السعودية.. إيران تتودد دولة عربية صحيفة كويتية تكشف عن إتفاق بين ايران والسعودية بشأن اليمن والسيناريو الأمثل للبلدين لحل الأزمة اليمنية تصريحات ايرانية جديدة حول تأثير الاتفاق مع السعودية على ''حل الأزمة اليمنية'' والرياض توضح أمطار رعدية في 12 محافظة يمنية والأردصاد تحذر القاطنين هناك معلومات حول وفاة قاض يمني عثر عليه ميتا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة ملف الأسرى والمختطفين.. الحوثيون يفاوضون في سويسرا ويعقدون المحاكمات بصنعاء ! للمقيمين بدول الخليج.. إليكم آلية التقديم لزيارة مكة والمدينة دون اشتراط مهنة محددة من منا لا يريد استخدام خرائط غوغل؟ إليك ميزات قد لا تعرفها
نجحت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن في ضبط امرأتين بتهمة النصب والاحتيال على أحد المواطنين. وقال موقع الإعلام الأمني بان الشرطة تلقت بلاغا من المواطن (عصمت علي) يفيد بتعرضه للنصب من قبل المتهمات بالنصب (أ، ف، محمد- أ، ع، محمد).
وأفاد المواطن في بلاغه " تسليمه للجناة كمية من الذهب تقدر قيمته بنحو 28 مليون ريال.
وذكر المواطن في إفادته للشرطة قيام السيدتين ببيع الذهب والتصرف في المبلغ المالي لصالحهما الشخصي. واضاف موقع الإعلام الأمني بأنه تم إيداع المضبوطتين الحجز رهن القضية.