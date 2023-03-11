بعد ان انتزعت المرتبة الاولى عربيا: وزارة الاوقاف تكرم الحافظة منار بمليون ريال وعمرة لها ولوالديها

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بتكليف من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، كرّم وكيل قطاع التحفيظ بالوزارة الشيخ حسن الشيخ، صباح اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، الحافظة منار سلطان التي حققت المركز الأول في المسابقة الهاشمية الدولية للقرآن الكريم للإناث بالعاصمة الأردنية عمان، بمبلغ مليون ريال، بالإضافة إلى برامج عمرة لها ولوالديها.

ونقل الوكيل حسن الشيخ تهاني وتبريكات معالي الوزير شبيبة وكل موظفي الوزارة للفائزة منار سلطان ولوالدها، مؤكدًا أن هذا الإنجاز المشرف والمحقق، فخرًا لكل اليمنيين وهو إضافة نوعية لمكانة اليمن في المحافل الدولية، لاسيما في فئة الإناث.

وقبل ايام فازت منار بالمركز الأول، من بين ستين متسابقة من عدد من الدول العربية والإسلامية، في المسابقة الهاشمية الدولية للقرآن الكريم للإناث، في دورتها السابعة عشر، التي أقيمت في العاصمة الأردنية .

بدوره شكر والد الفتاة الفائزة سلطان عبدالله لمعالي وزير الأوقاف تشجيعه ودعمه وماقدمته الوزاره من تسهيلات حتى تكللت هذه المشاركة بالفوز والنجاح. كما عبرت الحافظة منار عن سعادتها الغامرة بحفاوة الاستقبال والتشجيع الكبير من وزارة الأوقاف والإرشاد، مؤكدة عزمها على مواصلة التميز وتمثيل اليمن في مسابقات أخرى.

حضر الاستقبال والتكريم مدير إدارة المسابقات الدولية والمحلية بالوزارة الدكتور صادق علي، وسكرتير وزير الأوقاف والإرشاد عبد الرحمن الآنسي.