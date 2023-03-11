الإمارات ومصر تعلنان رسميا موقفهما من الإتفاق السعودي الإيراني

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد على تويتر، اليوم السبت، إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامة نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات قد عبّر أمس عن ترحيبه باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وكتب أنور قرقاش على تويتر: "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن".

وأضاف في التغريدة: "الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع".

من جانبها أعلنت مصر، اليوم السبت، تقديرها لقرار استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وتطلعها لأن يكون لذلك مردود إيجابي على سياسات طهران.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان رسمي اليوم، إن هذه الخطوة هامة وإنها تثمن التوجه الذي انتهجته السعودية في هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن بلاده تُقدّر هذه الخطوة الهامة، وتشدد على تأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت أنها تتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسيةبين السعودية وإيران، وتتطلع إلى أن يسهم في تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وفِي بيان صدر الجمعة عن الخارجية المصرية أعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.

يأتي هذا بعدما أعلنت السعودية وإيران، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنه إثر محادثات، "تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".