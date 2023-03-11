انطلاق المفاوضات اليمنية لتبادل الأسرى والمختطفين في جنيف والمبعوث الأممي يصدر بيان

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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انطلقت اليوم السبت مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين بين وفدي الحكومة اليمنية، وميليشيا الحوثي في جنيف بسويسرا.

وعبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم، عن أمله في استعداد أطراف النزاع في البلاد للانخراط مناقشات جدية للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين.

وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان أن غروندبرغ حث خلال اجتماع للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الأطراف اليمنية على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف: "مع اقتراب شهر رمضان، أحث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضًا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها."

وتعقد اللجنة اجتماعها السابع اعتبارا من اليوم في سويسرا. ويترأس اللجنة مكتب المبعوث الأممي بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.

وتشكلت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن.