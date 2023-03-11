أسماء شركات النقل المعتمدة لتفويج المعتمرين اليمنيين للموسم الحالي

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية “قطاع الحج والعمرة”، مساء الجمعة، عن أسماء الدفعة الأولى من شركات النقل المعتمدة لتفويج المعتمرين للموسم العام الحالي من وإلى الأراضي المقدسة.
وجاء إعلان الوزارة اليمنية، عقب استيفاء هذه الشركات للشروط والمعايير المحددة من قطاع الحج والعمرة.
وحددت الوزارة في إعلانها شركة الرفيق اليمنية وكيل شركة البركة السعودية، وشركة البراق اليمنية وكيل شركة البراق السعودية، وشركة القائد اليمنية وكيل شركة القائد السعودية، وشركة الكاهلي اليمنية وكيل شركة الحجاز السعودية، وشركة حسين الصباحي اليمنية وكيل شركة الأفضل السعودية، وشركة نجمة الأفضل اليمنية وكيل شركة نجمة الأفضل السعودية.
وحذرت الأوقاف اليمنية، المنشآت المعتمدة من تفويج المعتمرين عبر شركات نقل غير الموضحة في الإعلان، حفاظًا على أمن وسلامة المعتمر وصونًا لحقوقه.