أول موقف رسمي لحكومة اليمن بشأن الاتفاق السعودي الإيراني مركز ''الفلك الدولي'' يكشف عن موعد أول ايام ''شهر رمضان'' عند غالبية الدول العربية والإسلامية كبير الدبلوماسيين الصينيين يعلق على الاتفاق ''التاريخي'' بين السعودية وإيران تفاصيل مروعة لـ"مذبحة قتل فيها 8 أفراد بـ 28 طلقة بسبب خلافات مع أبو زوجتة ضربة استباقية وتمرد في حزب السعادة التركي .. أعضاء يرفضون ترشح كليتشدار أوغلو لمنافسة أردوغان ضربة قاضية وتحذير عاجل.. لماذا انسحبت مصر من اتفاقية الحبوب بشكل مفاجئ؟ ضربة قاضية وتحذير عاجل.. لماذا انسحبت مصر من اتفاقية الحبوب بشكل مفاجئ؟ أول دولة عربية تنسحب من معاهدة الحبوب الأممية.. ومصدر يكشف السبب أوروبا تعلن عن مساعدة ضخمة وهائلة لشراء أسلحة لكييف.. وصاروخ روسي جديد وفتاك يدخل المواجهة ذعر يجتاح أسهم المصارف عالميا وسط مخاوف بشأن صعوبات بنك أميركي
قال مركز الفلك الدولي ان: “من المتوقع أن تعلن غالبية الدول العربية والإسلامية يوم الخميس 23 مارس الجاري غُرة شهر رمضان”.
وأوضح المركز، الذي مقره أبوظبي، إن غالبية الدول -منها اليمن والسعودية- بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس، في حين بدأ العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.
وقال مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيان على الموقع الرسمي للمركز: “أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان 30 يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس أول ايام شهر رمضان فيها”.
وتابع بالقول: “وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التليسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم إفريقيا، وغرب أوروبا والأميركتين”.
مؤكداً أنه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضا، ولا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس غرة شهر رمضان في تلك الدول.