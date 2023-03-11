أوروبا تعلن عن مساعدة ضخمة وهائلة لشراء أسلحة لكييف.. وصاروخ روسي جديد وفتاك يدخل المواجهة

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تضخ دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من الدعم إلى أوكرانيا، تشمل أسلحة وقذائف مدفعية، في وقت أعلنت فيه روسيا أنها تستخدم صاروخا جديدا أظهر نجاعة كبيرة ضد الأهداف العسكرية الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن الاتحاد ربما يضخ قريبا 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) إضافية في الصندوق المستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا.

وبموجب خطة وضعها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فستحصل دول الاتحاد على حوافز مالية بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) لإرسال المزيد من قذائف المدفعية إلى كييف، فيما سيخصص الاتحاد مليار يورو أخرى لتمويل المشتريات المشتركة من القذائف الجديدة.

وقال المسؤول الأوروبي: "إذا توصلنا لاتفاق على هذه الحزمة البالغة ملياري يورو، فستنفد موارد (صندوق) مرفق السلام الأوروبي"، في إشارة إلى الصندوق المستخدم في تمويل شراء الأسلحة لكييف.

وأضاف أن "الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرر ما إذا كانت تريد الموافقة على هذا المبلغ الجديد المقترح الذي يبلغ 3.5 مليار يورو وموعد ذلك".

وتستخدم كييف القذائف بوتيرة تفوق قدرة شركائها على تصنيعها، كما أنها حثت دول الاتحاد الأوروبي على التشارك معا لشراء مليون قذيفة من عيار 155 ملم هذا العام بتكلفة أربعة مليارات يورو لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي وشن هجوم مضاد.

وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي إن من شأن مليون قذيفة أن تكفي أوكرانيا لما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر "بحسب الوضع التكتيكي على الأرض".

لكن المخزونات الغربية على وشك النفاد بعد مرور أكثر من عام على الحرب كما أن تسليم قذائف المدفعية من عيار 155 ملم يستغرق عاما كاملا من وقت طلبها، وذلك بحسب ما أفاد المسؤول.

صاروخ روسي جديد نقلت وكالة "نوفوستي"، عن مصدر مطلع قوله، إن صاروخ "جو-جو" الروسي الجديد من طراز R-37M أظهر أعلى فعالية قتالية خلال استخدامه في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ الجديد، يتمتع بدقة عالية جدا في الإصابة تبلغ مئة بالمئة تقريبا.

وأضاف: "صاروخ واحد عمليا، يكفي لتدمير طائرة حربية أوكرانية واحدة". وتابع المصدر: "تم إطلاق هذه الصواريخ، ضد الأهداف المعادية، من المقاتلات الروسية المختلفة بما في ذلك Su-35S متعددة المهام، و MiG-31BM الاعتراضية، بالإضافة إلى مقاتلات Su-57 من الجيل الخامس".

وقال: "بواسطة صواريخ R-37M تم إسقاط مختلف الأهداف الأوكرانية بما في ذلك مقاتلات Su-27 و MiG-29 وقاذفات Su-25 الهجومية وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز Su-24M والمروحيات منخفضة التحليق وطائرات بدون طيار مختلفة، بما في ذلك من طراز بيرقدار التركية.

وخلال كل ذلك أظهر الصاروخ الروسي الجديد كفاءة عالية في إصابة الأهداف أثناء المناورة مع زيادة تحميل كبيرة".

وأوضح المصدر أن، النسخة التي تستخدمها القوات الجوية الروسية من هذه الصواريخ "R-37M"، أفضل في الأداء من النسخة التي تصدر إلى الدول الأخرى "RVV-BD" بما في ذلك في إمكانيات الرأس القتالي ذاتي التوجيه.

وقال: "يتمتع صاروخ R-37M بمواصفات فنية فريدة فعلا، وخاصة في ما يتعلق بسرعته ومسافة الإصابة ومدى ارتفاع الأهداف التي يستهدفها. في الوقت الراهن، لا يوجد مثيل لهذا الصاروخ في العالم".

ويعمل الصاروخ في مختلف الأوقات والظروف المناخية، وكذلك في ظروف التشويش الإلكتروني.. وأقصى مدى لإطلاق صاروخ R-37M، يبلغ 300 كيلومتر، ويتراوح ارتفاع إصابة الأهداف بين 30 مترا و25 كيلومترا