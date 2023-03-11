ظاهرة غربية ومذهلة في بكين.. السماء تمطر ديدانا!

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في ظاهرة غريبة، ضربت العاصمة الصينية بكين، عاصفة مطرية من الديدان، حيث تساقطت حشرات لزجة غطت السيارات بحسب ما أظهرت الصور.
وحمل السكان وهم يمارسون أعمالهم اليومية مظلات لتجنب الإصابة بالديدان المتساقطة. دايلي ستار وبينما لم تكشف السلطات الصينية بعد عن سبب هذه الظاهرة الغريبة، بدأت النظريات في الظهور على الإنترنت.
حيث اعتبر البعض أنها قد تكون في الواقع أزهار حور، وهي شجرة منتشرة جدا في بكين، وعندما تتساقط أزهارها، غالبا ما يتم الخلط بينها وبين اليرقات، فيما قالت نظرية أخرى إن الديدان سقطت بعد أن جرفتها رياح قوية، وهي نظرية تدعمها المجلة العلمية Mother Nature Network، والتي أوضحت أن هذا النوع من الحوادث مع الحشرات يحدث بعد عاصفة