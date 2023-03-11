عناصر حوثية تطلق وابلاً من الرصاص على حافلة نقل جماعي تقل مغتربين قادمة من السعودية

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استهدفت مليشيا الحوثي حافلة تابعة لإحدى شركات النقل الجماعي قادمة من السعودية وعلى متنها معتمرون ومغتربون، أثناء مرورها من نقطة تابعة للمليشيا في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.
وقالت مصادر محلية إن عناصر مليشيا الحوثي أطلقوا وابلاً من الرصاص على الحافلة أثناء مرورها من نقطة تابعة للمليشيا على الطريق الصحراوي في محافظة الجوف، ما أسفر عن إصابة شخصين.
وأشارت المصادر إلى أن سائق الحافلة قام بإسعاف المصابيْن إلى مستشفى الهيئة بمدينة مأرب، حيث يتلقيان العلاج هناك.
وكانت شركات النقل الجماعي اتخذت طريق صحراء الجوف بديلاً لنقل المسافرين بعد أن قطعت المليشيا الحوثية الطرق الرئيسية، الرابطة بين المناطق الخاضعة لنفوذها والمحافظات المحررة.