تعز تتنفس الصعداء وتكسر 8 سنوات من حصار الحوثيين

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تحرَّرت مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) من حصار الانقلابيين الحوثيين الذي فرض قبل 8 سنوات، إذ تنفست الصعداء من جهتها الغربية باتجاه ميناء المخا على البحر الأحمر بوصول ناقلتين محملتين بـ25 طناً من غاز الطهي عبر طريق «المخا - الكدحة».

ونقل الإعلام الحكومي عن مدير فرع الشركة اليمنية للغاز بمحافظة تعز بلال القميري، قوله إنَّ وصول هاتين القاطرتين يعد إنجازاً مهماً وسيسهم في تغطية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناة أبناء المحافظة في الحصول على هذه السلعة.

وأكَّد العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أنَّ المشروع خطوة مهمة للتخفيف من وطأة الحصار الغاشم الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على محافظة تعز، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع في المناطق المحررة.

ومنذ نحو ثماني سنوات فرضت الميليشيات الحوثية حصاراً خانقاً على مدينة تعز، المدينة الأكثر كثافة سكانية في اليمن بعد أن أغلقت طريق «الحوبان - عدن»، وهي الطريق الرئيسية للإمدادات والسفر، ما جعل السكان والتجار يلجأون إلى طريق وعرة ومتهالكة، كما هو الحال مع طريق «هيجة العبد» من الناحية الجنوبية للمدينة.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد دشَّن في مايو (أيار) 2022 الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد التي تربط تعز بمحافظتي لحج وعدن، والتي ما زال العمل فيها قائماً حتى الآن، وتعد طريقاً حيوية وشرياناً رئيسياً يشكّل أهمية بالغة لأكثر من 5 ملايين يمني، بطول يقارب 9 كيلومترات.

على صعيد آخر، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور الأعضاء، ورئيس الحكومة معين عبد الملك؛ حيث استمعوا إلى إحاطة من العليمي حول اللقاء مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، في إطار التنسيق المشترك ودور المملكة القائد لتحالف دعم الشرعية، وإعادة الأمل للشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والأمن والاستقرار، والتنمية، وفق ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية.