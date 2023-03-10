مليشيات الحوثي تعلن موقفها من الإتفاق «السعودي الإيراني» واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

الجمعة 10 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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رحبت جماعة الحوثي الارهابية، بالإتفاق السعودي الإيراني واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، في الوقت الذي تخوض الجماعة مواجهات وحرب مفتوحة ضد الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ ثماني سنوات.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام في تغريدة لهُ على موقع تويتر، "المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية".

وأضاف أن "التدخلات الأجنبية عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وللعدوان على اليمن".

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية وإيران، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين البلدين.

وبحسب بيان سعودي إيراني صيني، فإن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنتا توصلهما إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.